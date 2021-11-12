Сутормин: Сборная России покажет свой максимум в игре с Хорватией

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал крупную победу над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Надеялся на то, что победа получится крупной. Понятно, что в первом тайме может что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились, и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и уверенно победили. Это важно.

Моменты сборной Кипра? Просто мы ошибались, они создавали. Во втором тайме брака и ошибок у нас было меньше, соответственно, и у Кипра моментов стало меньше.

В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник.

Не надо сейчас создавать шум, что победили, что сделали что-то особенное. Сейчас все мысли будут о Хорватии.

Мы должны приложить максимум, только так сможем добиться нужного результата. Думаю, нашей команде это по силам. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией», — приводит слова Сутормина пресс-служба национальной команды.

Гол в ворота Кипра стал дебютным за сборную для Алексея Сутормина — комментарий нашего футболиста по итогам победного матча.https://t.co/cSnIcCHDuB — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021

В заключительном туре квалификации сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Матч пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск. В этой встрече команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть для выхода в финальную часть ЧМ-2022 с первого места.