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    Сутормин: Сборная России покажет свой максимум в игре с Хорватией

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    Полузащитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал крупную победу над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Надеялся на то, что победа получится крупной. Понятно, что в первом тайме может что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились, и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и уверенно победили. Это важно.

    Моменты сборной Кипра? Просто мы ошибались, они создавали. Во втором тайме брака и ошибок у нас было меньше, соответственно, и у Кипра моментов стало меньше.

    В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник.

    Не надо сейчас создавать шум, что победили, что сделали что-то особенное. Сейчас все мысли будут о Хорватии.

    Мы должны приложить максимум, только так сможем добиться нужного результата. Думаю, нашей команде это по силам. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией», — приводит слова Сутормина пресс-служба национальной команды.

    В заключительном туре квалификации сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Матч пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск. В этой встрече команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть для выхода в финальную часть ЧМ-2022 с первого места.

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