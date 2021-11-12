Тренер молодежной сборной Словакии: У нас была большая проблема с русским прессингом

Главный тренер молодежной сборной Словакииподвел итоги отборочного матча Евро-2023 против команды России (0:3).

«Я не хотел бы выделять игроков соперника, потому что сборная России показала сегодня очень хороший результат именно как команда.

Сегодня русская команда играла очень хорошо, а мы не смогли приблизиться к тому результату, который был у нас в Испании.

Прежде всего у нас сегодня была большая проблема с русским прессингом, также в защите у нас не очень хорошо получалось.

Это меня не очень удивило, потому что у наших игроков были проблемы с игрой с мячом под давлением противника. Это была главная проблема сегодня», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».