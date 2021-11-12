Канчельскис: Победа над Кипром была ожидаемой

Бывший полузащитник сборной Россиизаявил, что национальная команда ожидаемо обыграла команду Кипра (6:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Победа была ожидаемой, на другой результат даже не рассчитывали. Команда показала отличную реализацию своих моментов. Александр Ерохин красиво забил, хотя там и вратарь ошибся, Андрей Мостовой выглядел хорошо.

Конечно, первый тайм получился в исполнении сборной России невыразительным, но в футбол играют 90 минут. Во втором тайме мы показали свой класс и победили. Но с расчетом на игру с Хорватией не надо оглядываться на результат матча с Кипром.

Это две разные команды, которые нет смысла сравнивать. У киприотов даже не оказалось футболиста, который мог бы реализовать голевой момент. В Сплит едем с отличным настроением, попробуем добиться положительного результата», — цитирует экс-футболиста «Р-Спорт».

Сборная России в заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 сыграет с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.