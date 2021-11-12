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    Канчельскис: Победа над Кипром была ожидаемой

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что национальная команда ожидаемо обыграла команду Кипра (6:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Победа была ожидаемой, на другой результат даже не рассчитывали. Команда показала отличную реализацию своих моментов. Александр Ерохин красиво забил, хотя там и вратарь ошибся, Андрей Мостовой выглядел хорошо.

    Конечно, первый тайм получился в исполнении сборной России невыразительным, но в футбол играют 90 минут. Во втором тайме мы показали свой класс и победили. Но с расчетом на игру с Хорватией не надо оглядываться на результат матча с Кипром.

    Это две разные команды, которые нет смысла сравнивать. У киприотов даже не оказалось футболиста, который мог бы реализовать голевой момент. В Сплит едем с отличным настроением, попробуем добиться положительного результата», — цитирует экс-футболиста «Р-Спорт».

    Сборная России в заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 сыграет с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

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