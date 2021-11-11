Глебов: После гола расслабились, вальяжно начали играть. В перерыве Карпин напихал

Полузащитник «Ростова»поделился впечатлениями после дебюта за сборную России в матче против Кипра в отборе ЧМ-2022 (6:0).

«Волновался немножко. Не сказать, что потряхивало, но сначала неуверенность была. Сделал две передачи точные и дальше чувствовал себя великолепно. Эмоции топ.

После гола расслабились, вальяжно начали играть, неправильно. В перерыве Карпин напихал маленько, вышли забили второй-третий. Игра пошла, потом уже не сбавляли обороты.

Особенно в обороне не играли, я вышел, играли только вперед, с мячом. Поэтому с точки зрения обороны ничего не могу сказать.

Сыграю ли против Хорватии? Это вопрос к Карпину. У них хорошая команда, хорошие игроки. В игре уже посмотрим», — ответил Глебов в интервью Sports.ru.