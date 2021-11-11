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    Глебов: После гола расслабились, вальяжно начали играть. В перерыве Карпин напихал

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    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился впечатлениями после дебюта за сборную России в матче против Кипра в отборе ЧМ-2022 (6:0).

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Волновался немножко. Не сказать, что потряхивало, но сначала неуверенность была. Сделал две передачи точные и дальше чувствовал себя великолепно. Эмоции топ.

    После гола расслабились, вальяжно начали играть, неправильно. В перерыве Карпин напихал маленько, вышли забили второй-третий. Игра пошла, потом уже не сбавляли обороты.

    Особенно в обороне не играли, я вышел, играли только вперед, с мячом. Поэтому с точки зрения обороны ничего не могу сказать.

    Сыграю ли против Хорватии? Это вопрос к Карпину. У них хорошая команда, хорошие игроки. В игре уже посмотрим», — ответил Глебов в интервью Sports.ru.

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