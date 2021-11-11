УЕФА отклонил протест «Галатасарая» на переигровку матча с «Локо»

отклонил требование турецкогопо переигровке матча с московским

«После протеста, поданного футбольным клубом "Галатасарай" после матча Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 между "Галатасараем" и московским "Локомотивом" (1:1), сыгранного 4 ноября 2021 года, контрольный, этический и дисциплинарные органы УЕФА приняли решение отклонить протест, поданный "Галатасараем".», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее «Галатасарай» подал протест на результат этой встречи. Турецкий клуб сослался на то, что во время матча защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки, ноарбитр встречи не удалил россиянина.