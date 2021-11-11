Клубы АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые два года

Пресс-службавыступила с официальным заявлением от имени 20 клубов турнира относительно предложенияпроводить чемпионат мира каждые два года, а не раз в четырехлетку.

«Все 20 клубов Премьер-лиги обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных.

Премьер-лига стремится предотвратить любые радикальные изменения в международном календаре матчей ФИФА после 2024 года, которые могут негативно повлиять на благополучие игроков и поставить под угрозу конкурентоспособность, календарь, структуру и традиции футбола.

Мы открыты для реформ и новых идей, но они должны усилить взаимодополняющий баланс между национальным и международным футболом, чтобы улучшить игру на всех уровнях», — заявил исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.