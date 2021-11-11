Билич: Матч Хорватия — Россия будет огненным

Известный хорватский тренерподелился ожиданиями от встречи сборныхв отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборную России в случае победы над Кипром устроит даже ничья в гостевой игре с хорватами.

«Здесь тонкий психологический момент. С одной стороны — это хорошо, что тебе необязательно надо побеждать, ты начинаешь с форой. С другой — команде могут помешать мысли о ничьей. Если в такой ситуации ты будешь все 90 минут думать только об обороне, тем более против такой сборной, как Хорватия, ничем хорошим это не закончится.

Когда я работал в России, часто слышал такую фразу как "играть вторым номером". Думаю, примерно так вы и будете действовать в Сплите. Говорю это не только потому, что вам достаточно ничьей, а просто исходя из предыдущих встреч между нами. Что на чемпионате мира-2018, что несколько месяцев назад в "Лужниках", россияне больше внимания уделяли обороне, хорваты атаковали.

Но в одном я не сомневаюсь: матч получится жарким, огненным. С такими болельщиками, как в Сплите, при такой атмосфере, по-другому не бывает», — сказал Билич в интервью «Российской газете».

Матч Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите, начало — в 17:00 мск.

В четверг, 11 ноября, сборная России сыграет на своем поле с Кипром. Начало матча — в 20:00 мск.

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