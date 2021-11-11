«Можно ждать подставу». Арбитр Федотов шокирован назначением Маккели на матч Хорватия — Россия

Футбольный арбитрпризнался, что его расстроило назначение нидерландцаглавным рефери матча Хорватия — Россия.

«Назначение Маккели — это какая-то беда. России можно ждать подставу. За его работой надо будет пристально следить — доверия она не вызывает.

Почему он часто получает назначения? Это значит, что он нравится Розетти. Все пошло еще с чемпионата Европы — там он явно ошибался, но все равно получал назначения. Кто-то его лоббирует.

Маккели ошибался в матче Италии и Турции, потом устроил скандал, назначив пенальти в ворота Дании в полуфинале Англии, а недавно выдумал удаление в игре "Ливерпуля" и "Атлетико".

Успокоить болельщиков России может только одно: все назначения судей на наши матчи были точечными. Арбитры против нас не ошибались, а иногда даже помогали — например, не показали вторую карточку Сутормину в игре со Словенией. РФС не мог не участвовать в обсуждении назначения главного арбитра на решающий матч», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Матч Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите, начало — в 17:00 мск.

В четверг, 11 ноября, сборная России сыграет на своем поле с Кипром. Начало матча — в 20:00 мск.

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