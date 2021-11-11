Стало известно имя арбитра, который обслужит матч Хорватия — Россия

Данни Маккели Фото: globallookpress.com
Ассистентами рефери будут Хессель Стигстра и Ян де Врис, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
Резервный судья — Деннис Хиглер. На ВАР будет Пол ван Букел, его ассистент — Клей Руперти.
Матч Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите, начало — в 17:00 мск.
В четверг, 11 ноября, сборная России сыграет на своем поле с Кипром. Начало матча — в 20:00 мск.
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