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    Ловрен назвал матч Хорватии с Россией финалом всего отборочного цикла

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    Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о предстоящем матче со сборной России в квалификации ЧМ-2022.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    «Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу.

    Всех нас ждет большая игра — такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов» , — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

    Сборные Хорватии и России ведут борьбу за первую строчку в группе H. На данный момент на счету российской команды 19 очков, у хорватов — 17.

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