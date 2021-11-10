Ловрен назвал матч Хорватии с Россией финалом всего отборочного цикла

Защитник «Зенита» и сборной Хорватиивысказался о предстоящем матче со сборной России в квалификации ЧМ-2022.

«Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу.

Всех нас ждет большая игра — такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов» , — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Сборные Хорватии и России ведут борьбу за первую строчку в группе H. На данный момент на счету российской команды 19 очков, у хорватов — 17.