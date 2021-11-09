Караваев не считает себя первым номером на позиции правого защитника

Вячеслав Караваев Фото: globallookpress.com
«В сборной все осталось прежним, настроение отличное готовимся к игре в штатном режиме.
Состояние газона на "Петровском"? Да все отлично! Все условия тренировочные идеальные, все нормально.
Считаю ли себя первым номером на своей позиции без Марио Фернандеса? Я не смотрю на это и стараюсь выполнять свою работу. Еще есть ребята, конкуренцию никто не отменял. Никто не говорит, что я номер один», — приводит слова Караваева «Спорт-Экспресс».
Сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге 11 ноября.