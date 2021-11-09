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    Караваев не считает себя первым номером на позиции правого защитника

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    Защитник сборной России Вячеслав Караваев на перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром рассказал о конкуренции в команде.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «В сборной все осталось прежним, настроение отличное готовимся к игре в штатном режиме.

    Состояние газона на "Петровском"? Да все отлично! Все условия тренировочные идеальные, все нормально.

    Считаю ли себя первым номером на своей позиции без Марио Фернандеса? Я не смотрю на это и стараюсь выполнять свою работу. Еще есть ребята, конкуренцию никто не отменял. Никто не говорит, что я номер один», — приводит слова Караваева «Спорт-Экспресс».

    Сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге 11 ноября.

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