«Милан» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

Миланскийв гостях сыграл вничью с(1:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Уже на 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кессье попал под прессинг на выходе из собственной штрафной, потерял мяч и нарушил правила на Хакане Чалханоглу.

Сам же турецкий полузащитник «Интера» привёл приговор в действие, уверенно реализовав 11-метровый.

На 17-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Голландский защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в левый угол ворот Самира Хандановича.

На 27-й минуте в ворота «Милана» был назначен второй пенальти — Балло-Туре в подкате снёс Дармиана в своей штрафной. Однако аргентинец Лаутаро Мартинес не смог переиграть Тэтэрушану.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Интер 1:1 Голы: 0:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (11'), 1:1 Стефан де Врей (автогол) (17') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Давиде Калабрия, Симон Кьер, Фикайо Томори, Фоде Балло-Туре (Пьер Калюлю, 46'), Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 72'), Франк Кессье, Браим Диас (Алексис Салемакерс, 59'), Раде Крунич (Тьемуэ Бакайоко, 84'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 59'), Златан Ибрагимович Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 84'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 76'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу, Марсело Брозович, Николо Барелла (Артуро Видаль, 68'), Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 76'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждение: Фоде Балло-Туре (26')

«Милан» набрал 32 очка и догнал лидирующий в чемпионате «Наполи». «Интер» с 25 очками занимает третью строчку турнирной таблице серии А.

Календарь и таблица Серии А

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях против «Фиорентины», а «Интер» дома встретится с «Наполи».