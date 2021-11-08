ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 2 — 8 ноября
  • 20:15
    • Сорокин — первая российская звезда недели в НХЛ
  • 19:10
    • У форварда «Ниццы» Дольберга выявлен диабет первого типа
  • 18:18
    • Эдди Хау назначен главным тренером «Ньюкасла»
  • 12:25
    • Прядкин занял должность советника президента УЕФА
  • 14:02
    • В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Захарян
    Все новости спорта

    Кудряшов: Сборной России нужно со всей серьезностью подойти к матчу с Кипром

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Кипра Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против Кипра и Хорватии в квалификации ЧМ-2022.

    Федор Кудряшов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Кудряшов

    «Моя форма? Сейчас намного лучше: постоянно играю, и у команды дела налаживаются. У нас поменялся тренер, и сейчас нас тренирует футболист, с которым мы вместе играли.

    Пока очень неплохо все складывается: мы сыграли 4 матча: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение, а также в Кубке прошли дальше.

    Что касается мыслей по поводу предстоящих матчей сборной, то сейчас нужно думать только о Кипре, со всей серьезностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжелый матч [с Хорватией] при полных трибунах.

    Я думаю, что тренерский штаб нам поможет и подскажет, как сделать так, чтобы добиться желаемого результата.

    У нас в команде, я думаю, уже никого не испугать полными трибунами: все опытные и в еврокубках, и в сборной поиграли, в чемпионате России тоже немало матчей проходило при полных трибунах.

    Просто играть, получать удовольствие, выполнять тренерские установки и тренерские задумки»? — приводит слова игрока Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Вашингтон» дома с «Баффало»?
  • «Вашингтон» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Почувствует ли «Майами» сопротивление «Денвера»?
  • «Денвер» — «Майами». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Прервет ли «Чикаго» победную серию «Бруклина»?
  • «Чикаго» — «Бруклин». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры