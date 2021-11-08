Кудряшов: Сборной России нужно со всей серьезностью подойти к матчу с Кипром

Защитник «Антальяспора» и сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против Кипра и Хорватии в квалификации ЧМ-2022.

«Моя форма? Сейчас намного лучше: постоянно играю, и у команды дела налаживаются. У нас поменялся тренер, и сейчас нас тренирует футболист, с которым мы вместе играли.

Пока очень неплохо все складывается: мы сыграли 4 матча: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение, а также в Кубке прошли дальше.

Что касается мыслей по поводу предстоящих матчей сборной, то сейчас нужно думать только о Кипре, со всей серьезностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжелый матч [с Хорватией] при полных трибунах.

Я думаю, что тренерский штаб нам поможет и подскажет, как сделать так, чтобы добиться желаемого результата.

У нас в команде, я думаю, уже никого не испугать полными трибунами: все опытные и в еврокубках, и в сборной поиграли, в чемпионате России тоже немало матчей проходило при полных трибунах.

Просто играть, получать удовольствие, выполнять тренерские установки и тренерские задумки»? — приводит слова игрока Sport24.