«Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

Франкфуртскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 75-й минуте — спустя три минуты после выхода на замену голом отличился хавбек гостей Себастьян Роде.

На второй компенсированной минуте швейцарский форвард Седрик Иттен сравнял счет, но на четвертой добавленной минуте колумбийский нападающий Рафаэль Борре принес победу «Айнтрахту».

Футбол. Германия. Бундеслига Гройтер Фюрт — Айнтрахт Ф 1:2 Гол: 0:1 Себастьян Роде (75') Гройтер Фюрт: Мариус Функ, Марко Майерхёфер, Себастьян Грисбек, Ханс Нуну Сарпей, Йетро Виллемс (Жан-Лука Иттер, 76'), Пауль Зегуин (Адриан Файн, 83'), Джулиан Грин (Тимоти Тильман, 73'), Max Christiansen, Джейми Левелинг, Седрик Иттен, Бранимир Хргота Айнтрахт Ф: Рафаэль Сантос Борре, Йеспер Линдстрём (Рагнар Ахе, 71'), Даити Камада (Штефан Ильзанкер, 90'), Филип Костич, Кристиян Якич, Джибриль Соу (Себастьян Роде, 71'), Эрик Дурм (Алмами Туре, 46'), Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Ханс Нуну Сарпей (37'), Max Christiansen (65'), Бранимир Хргота (87'), Себастьян Грисбек (88'), Кристиян Якич (89')

Команда из Франкфурта набрала 12 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице, «Гройтер Фюрт» с 1 очком замыкает таблицу.

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21 ноября «Айнтрахт» сыграет с «Фрайбургом», клуб из Фюрта днем ранее встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.