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    «Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом»

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    Турецкий «Галатасарай» сообщил о подаче протеста на результат домашнего матча 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1).

    «Галатасарай» — «Локомотив»
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    «Галатасарай» — «Локомотив»

    Стамбульский клуб ссылается на то, что во время матча защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки, но он не был удален.

    На 92-й минуте Живоглядов сфолил в центре поля, за что судья Сандро Шерер сразу же показал ему желтую карточку.

    При этом арбитр не успел записать нарушение из-за потасовки, которая началась возле фанатской трибуны. После этого инцидента Шерер снова показал Живоглядову желтую карточку, но с поля не удалил.

    «Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с "Локомотивом".

    Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонён», — говорится в твиттере «Галатасарая».

    «Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.

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