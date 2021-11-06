«Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом»

Турецкийсообщил о подаче протеста на результат домашнего матча 4-го тура Лиги Европы с(1:1).

Стамбульский клуб ссылается на то, что во время матча защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки, но он не был удален.

На 92-й минуте Живоглядов сфолил в центре поля, за что судья Сандро Шерер сразу же показал ему желтую карточку.

При этом арбитр не успел записать нарушение из-за потасовки, которая началась возле фанатской трибуны. После этого инцидента Шерер снова показал Живоглядову желтую карточку, но с поля не удалил.

«Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с "Локомотивом".

Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонён», — говорится в твиттере «Галатасарая».

«Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.