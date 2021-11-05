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    Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»

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    «Астана» на своем официальном сайте объявил об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера команды.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    Специалист ушел из казахстанского клуба по соглашению сторон.

    Исполняющим обязанности тренера назначен Владимир Ежуров, который будет готовить команду к полуфинальным матчам в Кубке Казахстана.

    Тихонов возглавлял «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу по итогам сезона-2020, а в нынешнем сезоне завоевал серебряные медали.

    Напомним, что в конце октября Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала российского специалиста на два года за то, что во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел свою команду в подтрибунное помещение.

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