Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»

«Астана» на своем официальном сайте объявил об уходес поста главного тренера команды.

Специалист ушел из казахстанского клуба по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности тренера назначен Владимир Ежуров, который будет готовить команду к полуфинальным матчам в Кубке Казахстана.

Тихонов возглавлял «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу по итогам сезона-2020, а в нынешнем сезоне завоевал серебряные медали.

Напомним, что в конце октября Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала российского специалиста на два года за то, что во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел свою команду в подтрибунное помещение.