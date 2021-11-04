ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчахЛига чемпионов: четверо уже в плей-офф
  • 22:39
    • «Локомотив» избежал поражения в Стамбуле
  • 22:00
    • Селихов займет место в воротах «Спартака» в матче с «Лестером»
  • 22:57
    • «Заря» победила софийский ЦСКА, «Партизан» упустил победу над «Гентом»
  • 22:47
    • «Лион» выиграл у «Спарты» и оформил выход в плей-офф Лиги Европы
  • 22:40
    • «Наполи» разгромил «Легию», «Вест Хэм» упустил победу над «Генком»
    Все новости спорта

    Билялетдинов: При Гисдоле «Локомотив» смотрится гораздо лучше и привлекательнее

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Лига Европы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил изменения в игре железнодорожников с приходом на пост главного тренера Маркуса Гисдоля.

    Маркус Гисдоль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Гисдоль

    «Думаю, требование играть более агрессивно присуще немецкому футболу, как и английскому. Более интенсивный отбор, эпизод за эпизодом.

    Вот эта так называемая плотность активного отбора очень энергозатратна. Для того, чтобы ее выдержать, нужно иметь очень хорошую функциональную базу, потому что можно провалиться в одной игре и даже одну не вытянуть.

    Зато зрелищно. И если задавить команду соперника в этом компоненте, шансы выиграть гораздо выше. Такой подход всегда отличал интенсивные лиги — немецкую и английскую, в первую очередь.

    Пока видны только направления, главное — стабильно за это бороться. Что-то есть общее с динамовским стилем. "Динамо" Сандро Шварца тоже старается в темповой футбол играть.

    И Доменико Тедеско, кстати, было некуда деться: в весенней стадии прошлого сезона его "Спартак" побежал, команда стала выигрывать.

    Правда, когда эмоции закончились, начался другой разговор — как эту игру строить и как ее поддерживать. Глубина состава должна быть качественная, а не просто дырки закрывать.

    Если судить по тому, как "Локомотив" играл с "Рубином" и отыгрался в концовке, там уже присутствовали элементы интенсивной игры. Прежняя размеренность отходит в сторону.

    Вспоминая, как "Локомотив" выглядел в матче с "Марселем", когда чудом отыгрались, несомненно, сейчас команда смотрится гораздо лучше и привлекательнее», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Лестер» черную полосу «Спартака»?
  • «Лестер» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Рома» разгромить «Буде-Глимт»?
  • «Рома» — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 2.61
    •
  • Очередной тотал меньше в матче «Марселя» и «Лацио»?
  • «Марсель» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:01
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дакворт — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры