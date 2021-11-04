Билялетдинов: При Гисдоле «Локомотив» смотрится гораздо лучше и привлекательнее

Бывший тренер «Локомотива»оценил изменения в игре железнодорожников с приходом на пост главного тренера

«Думаю, требование играть более агрессивно присуще немецкому футболу, как и английскому. Более интенсивный отбор, эпизод за эпизодом.

Вот эта так называемая плотность активного отбора очень энергозатратна. Для того, чтобы ее выдержать, нужно иметь очень хорошую функциональную базу, потому что можно провалиться в одной игре и даже одну не вытянуть.

Зато зрелищно. И если задавить команду соперника в этом компоненте, шансы выиграть гораздо выше. Такой подход всегда отличал интенсивные лиги — немецкую и английскую, в первую очередь.

Пока видны только направления, главное — стабильно за это бороться. Что-то есть общее с динамовским стилем. "Динамо" Сандро Шварца тоже старается в темповой футбол играть.

И Доменико Тедеско, кстати, было некуда деться: в весенней стадии прошлого сезона его "Спартак" побежал, команда стала выигрывать.

Правда, когда эмоции закончились, начался другой разговор — как эту игру строить и как ее поддерживать. Глубина состава должна быть качественная, а не просто дырки закрывать.

Если судить по тому, как "Локомотив" играл с "Рубином" и отыгрался в концовке, там уже присутствовали элементы интенсивной игры. Прежняя размеренность отходит в сторону.

Вспоминая, как "Локомотив" выглядел в матче с "Марселем", когда чудом отыгрались, несомненно, сейчас команда смотрится гораздо лучше и привлекательнее», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».