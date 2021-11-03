«Атланта» — «МЮ»: счет матча 2:2, обзор голов

Итальянскаясыграла вничью с(2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете F.

Счет в матче на 12-й минуте открыли «бергамаски». Сапата с левого угла штрафной выполнил передачу на Иличича, и тот плотным ударом низом пробил Де Хеа.

В добавленное к первому тайму время «МЮ» отыгрался. Бруну оставил пяткой мяч Роналду, и Криштиану оставалось расстрелять ворота соперника.

На 57-й минуте «Аталанта» опять повела. Сапата, после передачи по левому флангу, вырвался на свидание с Де Хеа, сблизился с Давидом и забил.

Счет вновь сравнял в компенсированное время Криштиану Роналду. Положил корпус и с лёту мощным ударом уложил мяч в дальний угол ворот.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур «Аталанта» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:2 (1:1) Голы: Иличич, 12 (1:0). Криштиану Роналду, 45+1 (1:1). Сапата, 56 (2:1). Криштиану Роналду, 90+1 (2:2)«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Мехле, Мерих Демирал, де Рон, Пашалич (Джимсити, 46), Фройлер, Копмайнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан (Гринвуд, 38), Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 87), Мактоминай (Санчо, 87), Криштиану Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69)Предупреждение: Мактоминай, 51

Группа F: 1. МЮ — 7 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.

В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».