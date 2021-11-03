«Атланта» — «МЮ»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 12-й минуте открыли «бергамаски». Сапата с левого угла штрафной выполнил передачу на Иличича, и тот плотным ударом низом пробил Де Хеа.
В добавленное к первому тайму время «МЮ» отыгрался. Бруну оставил пяткой мяч Роналду, и Криштиану оставалось расстрелять ворота соперника.
На 57-й минуте «Аталанта» опять повела. Сапата, после передачи по левому флангу, вырвался на свидание с Де Хеа, сблизился с Давидом и забил.
Счет вновь сравнял в компенсированное время Криштиану Роналду. Положил корпус и с лёту мощным ударом уложил мяч в дальний угол ворот.
Группа F: 1. МЮ — 7 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.
В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».