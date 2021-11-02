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    «Севилья» и «Лилль» сыграют в три нападающих в матче Лиги чемпионов

    «Севилья» — «Лилль»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Севильи» и «Лилля» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Лукас Окампос
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    Лукас Окампос

    Встреча группы G пройдет на «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Дилэйни, Фернандо, Торрес, Сусо, Мир, Окампос.

    «Лилль»: Грбич, Мандава, Фонте, Джало, Челик, Иконе, Андре, Санчес, Бамба, Дэвид, Веа.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на ее победу — 1.66, на успех «Лилля» — 7.10, на ничью — 3.92. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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