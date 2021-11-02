Луческу: «Динамо» должно сделать все, чтобы добиться положительного результата

Главный тренер киевского «Динамо»поделился мыслями перед игрой с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Я рассказал ребятам, как в 2004 году к нам в Донецк приехала "Барселона", тогда дебютировал Месси. "Шахтер" выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организованности. У "Барселоны" тогда также был переходный период. Мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата.

Мы попали в сложнейшую группу, в которой "Бавария" имеет большое преимущество перед остальными командами. Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру», — цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.

Прогноз на матч «Динамо» — «Барселона»

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится 2 ноября, начало — в 23:00 мск.