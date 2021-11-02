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    Луческу: «Динамо» должно сделать все, чтобы добиться положительного результата

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями перед игрой с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Я рассказал ребятам, как в 2004 году к нам в Донецк приехала "Барселона", тогда дебютировал Месси. "Шахтер" выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организованности. У "Барселоны" тогда также был переходный период. Мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата.

    Мы попали в сложнейшую группу, в которой "Бавария" имеет большое преимущество перед остальными командами. Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру», — цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.

    Прогноз на матч «Динамо» — «Барселона»

    Матч «Динамо» — «Барселона» состоится 2 ноября, начало — в 23:00 мск.

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