«Барселона» сыграет на выезде против киевского «Динамо» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября в Киеве, начало — в 23:00 мск. «Динамо» К — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

«Динамо» занимает последнее место в своей группе после четырех туров. На данный момент в активе киевлян лишь одно очко.

«Динамо» К действительно можно назвать самой слабой командой в этом квартете. Чемпион Украины выглядел крайне невыразительно даже на фоне «Бенфики», несмотря на то, что встреча в Киеве завершилась вничью 0:0.

В предыдущем туре команда Мирчи Луческу проиграла на выезде «Барселоне» со счетом 0:1. Несмотря на всего лишь один забитый мяч, каталонцы доминировали всю игру, а «Динамо» за 90 минут не создало ни одного серьезного момента.

«Динамо» еще ни разу не проигрывало на своем поле в текущем сезоне.

«Барселона»

«Барселона» тем временем находится на третьей строчке. Каталонцы в первых трех матчах набрали только три очка.

Единственную победу сине-гранатовые одержали в домашней игре с «Динамо» благодаря голу Жерара Пике.

Очевидно, что теперь «Барса» сможет бороться только за второе место в группе. И предстоящая встреча с «Динамо» в этом смысле станет ключевой. Отставание от «Бенфики» на данный момент составляет лишь одно очко.

В Киев «Барселона» поедет с новым главным тренером. После отставки Рональда Кумана команду временно возглавил Серхио Бархуан. Ожидается, что вскоре «Барса» объявит о назначении Хави.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Барселона» еще ни разу в текущем сезоне не побеждала в гостях (две ничьи, три поражения и лишь один забитый мяч).

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Барселоны» — за 1.61.

В текущей ситуации коэффициент на «Барсу» должен быть гораздо выше. Помимо игровых проблем, у гостей еще и настоящий кадровый дефицит. Матч с «Динамо» пропустит ряд важнейших игроков, включая Френки де Йонга и Педри.

В общем, у «Динамо» есть шикарный шанс как минимум не проиграть . От «Барселоны» к этому матчу остались одни руины.

Ставка — победа «Динамо» или ничья за 2.48.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 1,5 за 3.64.