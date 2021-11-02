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    «Барселона» проиграет в Киеве?

    «Динамо» К — «Барселона». Прогноз (к. 2.48) и ставки на Лигу чемпионов 2 ноября 2021 года

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    «Динамо» проиграло «Барселоне» в гостях со счетом 0:1
    «Барселона» сыграет на выезде против киевского «Динамо» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября в Киеве, начало — в 23:00 мск. «Динамо» К — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Ноября 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Киев

    «Динамо» занимает последнее место в своей группе после четырех туров. На данный момент в активе киевлян лишь одно очко.

    «Динамо» К действительно можно назвать самой слабой командой в этом квартете. Чемпион Украины выглядел крайне невыразительно даже на фоне «Бенфики», несмотря на то, что встреча в Киеве завершилась вничью 0:0.

    В предыдущем туре команда Мирчи Луческу проиграла на выезде «Барселоне» со счетом 0:1. Несмотря на всего лишь один забитый мяч, каталонцы доминировали всю игру, а «Динамо» за 90 минут не создало ни одного серьезного момента.

    «Динамо» еще ни разу не проигрывало на своем поле в текущем сезоне.

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем находится на третьей строчке. Каталонцы в первых трех матчах набрали только три очка.

    Единственную победу сине-гранатовые одержали в домашней игре с «Динамо» благодаря голу Жерара Пике.

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    • Очевидно, что теперь «Барса» сможет бороться только за второе место в группе. И предстоящая встреча с «Динамо» в этом смысле станет ключевой. Отставание от «Бенфики» на данный момент составляет лишь одно очко.

    В Киев «Барселона» поедет с новым главным тренером. После отставки Рональда Кумана команду временно возглавил Серхио Бархуан. Ожидается, что вскоре «Барса» объявит о назначении Хави.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Барселона» еще ни разу в текущем сезоне не побеждала в гостях (две ничьи, три поражения и лишь один забитый мяч).

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Барселоны» — за 1.61.

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    В текущей ситуации коэффициент на «Барсу» должен быть гораздо выше. Помимо игровых проблем, у гостей еще и настоящий кадровый дефицит. Матч с «Динамо» пропустит ряд важнейших игроков, включая Френки де Йонга и Педри.

    В общем, у «Динамо» есть шикарный шанс как минимум не проиграть. От «Барселоны» к этому матчу остались одни руины.

    Ставка — победа «Динамо» или ничья за 2.48.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 1,5 за 3.64.

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    «Динамо» К — «Барселона»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. «Барселона» проиграет в Киеве?
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