«Динамо» Киев
«Динамо» занимает последнее место в своей группе после четырех туров. На данный момент в активе киевлян лишь одно очко.
«Динамо» К действительно можно назвать самой слабой командой в этом квартете. Чемпион Украины выглядел крайне невыразительно даже на фоне «Бенфики», несмотря на то, что встреча в Киеве завершилась вничью 0:0.
В предыдущем туре команда Мирчи Луческу проиграла на выезде «Барселоне» со счетом 0:1. Несмотря на всего лишь один забитый мяч, каталонцы доминировали всю игру, а «Динамо» за 90 минут не создало ни одного серьезного момента.
«Динамо»
«Барселона»
«Барселона» тем временем находится на третьей строчке. Каталонцы в первых трех матчах набрали только три очка.
Единственную победу сине-гранатовые одержали в домашней игре с «Динамо» благодаря голу Жерара Пике.
Очевидно, что теперь «Барса» сможет бороться только за второе место в группе. И предстоящая встреча с «Динамо» в этом смысле станет ключевой. Отставание от «Бенфики» на данный момент составляет лишь одно очко.
В Киев «Барселона» поедет с новым главным тренером. После отставки Рональда Кумана команду временно возглавил Серхио Бархуан. Ожидается, что вскоре «Барса» объявит о назначении Хави.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Барселона» еще ни разу в текущем сезоне не побеждала в гостях (две ничьи, три поражения и лишь один забитый мяч).
Прогноз и ставка
На «Динамо» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Барселоны» — за 1.61.
В текущей ситуации коэффициент на «Барсу» должен быть гораздо выше. Помимо игровых проблем, у гостей еще и настоящий кадровый дефицит. Матч с «Динамо» пропустит ряд важнейших игроков, включая Френки де Йонга и Педри.
В общем, у «Динамо» есть шикарный
Ставка — победа «Динамо» или ничья за 2.48.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 1,5 за 3.64.