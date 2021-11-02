«Зенит» проиграл «Ювентусу» в юношеской Лиге УЕФА

Голы сине-бело-голубых на счету Акима Белохонова и Кирилла Хвастухина.
Юношеская лига УЕФА. Группа Н. 4-й тур
«Ювентус» U 19 (Италия) — «Зенит» U 19 (Россия) — 4:2 (3:0)
Голы: Айлинг-Джуниор, 16, с пенальти, Мулацци, 31, Чибозо, 44, Стрейдонк, 84 — Белохонов, 61, Хвастухин, 87
В другом матче группы Н лондонский «Челси» в гостях разгромил шведский «Мальмё» — 5:0.
Таким образом, «Ювентус» (10 очков) удерживает лидерство, «Челси» (9) идет следом, «Зенит» (3) располагается на третьем месте, а «Мальмё» (1) замыкает квартет.
В параллельном матче киевское «Динамо» обыграло «Барселону» со счетом 4:1.