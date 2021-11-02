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    «Зенит» проиграл «Ювентусу» в юношеской Лиге УЕФА

    Футбол Юношеская лига УЕФА Зенит Футбол России Футбол Италии Ювентус
    Петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» (2:4) в гостевом матче 4-го тура группового раунда юношеской Лиги чемпионов.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Голы сине-бело-голубых на счету Акима Белохонова и Кирилла Хвастухина.

    Юношеская лига УЕФА. Группа Н. 4-й тур
    «Ювентус» U 19 (Италия) — «Зенит» U 19 (Россия) — 4:2 (3:0)
    Голы: Айлинг-Джуниор, 16, с пенальти, Мулацци, 31, Чибозо, 44, Стрейдонк, 84 — Белохонов, 61, Хвастухин, 87

    В другом матче группы Н лондонский «Челси» в гостях разгромил шведский «Мальмё» — 5:0.

    Таким образом, «Ювентус» (10 очков) удерживает лидерство, «Челси» (9) идет следом, «Зенит» (3) располагается на третьем месте, а «Мальмё» (1) замыкает квартет.

    В параллельном матче киевское «Динамо» обыграло «Барселону» со счетом 4:1.

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