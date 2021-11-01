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    Сульшер: «Аталанта» демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя

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    Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о готовности к матчу с «Аталантой» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    В 3-м туре «МЮ» на своем поле победил «Аталанту» со счетом 3:2.

    «У нас есть игроки, которые позволяют нам использовать разные тактические схемы — с тремя защитниками, с пятью, фланговые игроки, вингеры.

    В матче с "Тоттенхэмом" [на выходных] наша схема сработала. Пока не могу сказать, как мы будем играть завтра.

    "Аталанта" демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя. Они всегда стараются делать разные мелочи по-разному, чтобы добиться успеха в игре.

    В этом мы похожи. Мы тоже всегда стараемся доставить сопернику проблемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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