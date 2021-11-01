Сульшер: «Аталанта» демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя

Оле-Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
В 3-м туре «МЮ» на своем поле победил «Аталанту» со счетом 3:2.
«У нас есть игроки, которые позволяют нам использовать разные тактические схемы — с тремя защитниками, с пятью, фланговые игроки, вингеры.
В матче с "Тоттенхэмом" [на выходных] наша схема сработала. Пока не могу сказать, как мы будем играть завтра.
"Аталанта" демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя. Они всегда стараются делать разные мелочи по-разному, чтобы добиться успеха в игре.
В этом мы похожи. Мы тоже всегда стараемся доставить сопернику проблемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.