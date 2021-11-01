Сульшер: «Аталанта» демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя

Главный тренер «МЮ»рассказал о готовности к матчу св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре «МЮ» на своем поле победил «Аталанту» со счетом 3:2.

«У нас есть игроки, которые позволяют нам использовать разные тактические схемы — с тремя защитниками, с пятью, фланговые игроки, вингеры.

В матче с "Тоттенхэмом" [на выходных] наша схема сработала. Пока не могу сказать, как мы будем играть завтра.

"Аталанта" демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя. Они всегда стараются делать разные мелочи по-разному, чтобы добиться успеха в игре.

В этом мы похожи. Мы тоже всегда стараемся доставить сопернику проблемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.