Карпин не рассматривал вариант приглашения Дзюбы

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал итоговый состав команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

«Был сделан выбор в пользу более опытных. Сейчас Кипр и Хорватия — самые важные матчи. Поэтому в бой идут одни старики. Все играли в сборной. Выбор сделан в их пользу.

Если говорить о нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут в молодежке. Они будут под рукой. Многие команды еще будет играть в Европе, а кому-то предстоит еще один тур в РПЛ, так что изменения еще возможны. Но Агаларов и Тюкавин будут доступны.

Дзюбу не рассматривали. В тот раз он сказал, что не готов, поэтому не рассматривали. Куда его вызывать? Две игры осталось. А если что случится, тогда и поговорим.

С Головиным общались, набирает форму, возможно, не в лучших кондициях после травмы. Вышел вчера и, скорее всего, будет участвовать. Игроками такого уровня мы, естественно, разбрасываться не можем.

Что касается того, что вместо четырех вратарей можно вызвать больше нападающих, то и пятерых нападающих можно вызвать, мы можем вызвать хоть 60 человек.

По поводу Смолова и его теста на коронавирус, как понимаю, это был ложноположительный результат. Сегодня по идее второй тест должен быть отрицательный. Не думаю, что будут проблемы с ним.

С Кузяевым я общался, его травма такая, что он, скорее всего, не сможет нам помочь. Общался с ним, общался с доктором, в голове мы его держим. Если вдруг к матчу с Хорватией он восстановится, то мы его вызовем, но пока, скорее всего, вряд ли.

Почему вызвали Зобнина? Вызываем тех футболистов, которые имеют опыт выступления под давлением в сборной России. Поэтому вызвали Зобнина и Ахметова.

По Миранчуку — как любому игроку, ему хочется играть, состояние психологическое, возможно, не самое лучшее, но в сборной играть желание огромное», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».