Джанаев не вошел в заявку сборной России из-за травмы

Вратарь «Сочи»не вызван на сбор национальной команды России перед ноябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за травмы.

Об этом рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе.

А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.

Сборная России в двух заключительных турах группового раунда квалификации ЧМ-2022 сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).