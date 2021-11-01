ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Шестеркин помог «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»НХЛ. «Рейнджерс» победили «Сиэтл», Шестеркин стал первой звездой матча
  • 13:34
    • Объявлен итоговый состав сборной России на заключительные матчи отбора на ЧМ-2022
  • 13:16
    • «Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера
  • 12:17
    • «Спартак» договорился о подписании полузащитника тульского «Арсенала»
  • 14:57
    • Карпин не рассматривал вариант приглашения Дзюбы
  • 13:51
    • СМИ: «Пари Сен-Жермен» может расторгнуть контракт с Рамосом
    Все новости спорта

    Джанаев не вошел в заявку сборной России из-за травмы

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Кипра Сборная Хорватии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев не вызван на сбор национальной команды России перед ноябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за травмы.

    Сослан Джанаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сослан Джанаев

    Об этом рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

    «В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе.

    А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.

  • Объявлен итоговый состав сборной России на заключительные матчи отбора на ЧМ-2022
  • Читайте по теме

    • Сборная России в двух заключительных турах группового раунда квалификации ЧМ-2022 сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» не потеряет очки?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Продлится ли серия домашних побед «Райо Вальекано» над «Сельтой»?
  • «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Станет ли команда Рафы Бенитеса жертвой «волков»?
  • «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Филадельфия — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры