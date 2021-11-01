Джанаев не вошел в заявку сборной России из-за травмы

Сослан Джанаев Фото: globallookpress.com
Об этом рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
«В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе.
А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.
Сборная России в двух заключительных турах группового раунда квалификации ЧМ-2022 сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).