Стала известна дата жеребьевки 1/8 финала Кубка России Фото: globallookpress.com
Жеребьевка состоится 2 ноября в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ».
В мероприятии примут участие экс-футболисты сборной России Александр Ширко, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.
В 1/8 финала сыграют 9 команд РПЛ, 6 команд ФНЛ-1 и 1 команда ФНЛ-2. Полный список участников: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Енисей», «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань», «Балтика».
Матчи 1/8 финала состоятся 1–3 марта 2022 года.