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    «Енисей» выбил «Крылья Советов» из Кубка России

    «Енисей» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок России Футбол России Крылья Советов Енисей
    В матче группового раунда Кубка России «Енисей» переиграл «Крылья Советов».

    «Енисей» выбил «Крылья Советов» из Кубка России
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    «Енисей» выбил «Крылья Советов» из Кубка России

    Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол забил полузащитник «Енисея» Никита Раздорских, который на 84-й минуте дальним ударом поразил нижний угол ворот Богдана Овсянникова.

    Отметим, что с 80-й минуты самарцы играли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Цыпченко.

    «Енисей» выиграл оба матча на групповом этапе и вышел в 1/8 финала. «Крылья Советов» (3) заняли второе место. Последняя строка у ногинского «Знамени» (0).

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