«Енисей» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче группового раунда Кубка Россиипереиграл

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник «Енисея» Никита Раздорских, который на 84-й минуте дальним ударом поразил нижний угол ворот Богдана Овсянникова.

Отметим, что с 80-й минуты самарцы играли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Цыпченко.

«Енисей» выиграл оба матча на групповом этапе и вышел в 1/8 финала. «Крылья Советов» (3) заняли второе место. Последняя строка у ногинского «Знамени» (0).