Ширко — о дисквалификации Тихонова: Наказали, чтобы приезжие не нарушали правила и не качали права

Бывший нападающий «Спартака»высказался по поводу двухгодичной дисквалификации главного тренера «Астаны»в соревнованиях, проводимых под эгидой Казахстанской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

24 октября «Астана» встречалась в гостевом матче чемпионата Казахстана с «Кайратом». В конце первого тайма при счете 0:1 Тихонов из-за недовольства судейством увел свою команду с поля.

«Везде есть регламент и ответственность за нарушения. Уходить всей командой с поля, на мой взгляд, это уж слишком.

Даже если есть вопросы к работе арбитра, надо до конца тянуть этот матч, а потом уже подавать соответствующие протесты, чтобы там разбирались.

А что касается наказания, то, наверное, оно у них такое на бумаге. Если так написано в регламенте, то, наверное, так и принимают решение.

Я просто не знаю, есть в Казахстане какая-то определенная "вилка" по поводу таких наказаний в футболе.

Видимо, так отнеслись к иностранному специалисту. Наверное, чтобы впредь и свои, и приезжие не нарушали правила и не качали права.

Тяжелее, конечно, это сделать по отношению к своим специалистам. Потому что есть определенные нюансы с работающим иностранцем, и в данной ситуации это проще сделать. И это будет показательно.

Так оно, на мой взгляд, и было сделано. Чтобы опять же в будущем, и свои, и приезжие не имели возможности нарушать, уводить команды, пытаться влиять на судей, какое-то давление оказывать.

И, чтобы всем это показать, видимо, и было принято решение о максимально суровом наказании», — сказал Ширко «Матч ТВ».