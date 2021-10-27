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    Ширко — о дисквалификации Тихонова: Наказали, чтобы приезжие не нарушали правила и не качали права

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    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался по поводу двухгодичной дисквалификации главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова в соревнованиях, проводимых под эгидой Казахстанской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    24 октября «Астана» встречалась в гостевом матче чемпионата Казахстана с «Кайратом». В конце первого тайма при счете 0:1 Тихонов из-за недовольства судейством увел свою команду с поля.

    «Везде есть регламент и ответственность за нарушения. Уходить всей командой с поля, на мой взгляд, это уж слишком.

    Даже если есть вопросы к работе арбитра, надо до конца тянуть этот матч, а потом уже подавать соответствующие протесты, чтобы там разбирались.

    А что касается наказания, то, наверное, оно у них такое на бумаге. Если так написано в регламенте, то, наверное, так и принимают решение.

    Я просто не знаю, есть в Казахстане какая-то определенная "вилка" по поводу таких наказаний в футболе.

    Видимо, так отнеслись к иностранному специалисту. Наверное, чтобы впредь и свои, и приезжие не нарушали правила и не качали права.

    Тяжелее, конечно, это сделать по отношению к своим специалистам. Потому что есть определенные нюансы с работающим иностранцем, и в данной ситуации это проще сделать. И это будет показательно.

    Так оно, на мой взгляд, и было сделано. Чтобы опять же в будущем, и свои, и приезжие не имели возможности нарушать, уводить команды, пытаться влиять на судей, какое-то давление оказывать.

    И, чтобы всем это показать, видимо, и было принято решение о максимально суровом наказании», — сказал Ширко «Матч ТВ».

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