«Мальорка» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

Эрик Ламела Фото: globallookpress.com
На 22 минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Хосабеда Санчеса. «Андалусийцы» ответили на 73 минуте поединка голом Эрика Ламелы.
В последние минуты матча «Мальорка» доигрывала в меньшинстве из-за удаления Хауме Косты.
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Мальорка — Севилья 1:1
Голы: 1:0 Antonio Sanchez (22'), 1:1 Эрик Ламела (73') Мальорка: Маноло Рейна, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Franco Russo, Бриан Оливан, Амат Ндиайе (Коста Хауме, 78'), Иньиго Руис де Галарета (Сальва Севилья, 78'), Иддрису Баба, Antonio Sanchez (Александар Седлар, 72'), Дани Родригес (Хуан Састре, 90'), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 79') Севилья: Мунир Эль-Хаддади (Людвиг Аугустинсон, 53'), Рафаэль Мир Висенте, Сусо (Эрик Ламела, 53'), Оливер Торрес (Томас Делейни, 53'), Фернандо, Жоан Жордан (Иван Ракитич, 82'), Маркос Акунья (Лукас Окампос, 46'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Маркос Акунья (41'), Antonio Sanchez (49'), Мунир Эль-Хаддади (51'), Эрик Ламела (74'), Бриан Оливан (83'), Julen Lopetegui (83'), Томас Делейни (90 + 3'), Маноло Рейна (90 + 6'), Franco Russo (90 + 7'), Фернандо (90 + 9'), Хесус Навас (90 + 10') Удаление: Коста Хауме (90 + 2')
«Севилья» остается лидером турнирной таблицы, имея на своем счету 21 очко. «Мальорка» с 13 очками занимает 12 строчку.