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    Осинькин: В матче с «Енисеем» эмоций не хватило, и «Крылья» за это были наказаны

    Футбол Крылья Советов Енисей Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа Кубка России против «Енисея» (0:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Первый раз мы играем при минусовой температуре. Плюс, поле не очень хорошее. Наверное, это то, что оправдываясь надо сказать. Потому что поле действительно помешало.

    Оно не давало играть в футбол, были постоянные кочки, были ситуации, где мяч не контролировался. Слишком много их было, мы к такому полю не привыкли.

    От этого слишком зажатые мы были на протяжении всего матча. Контроль мяча, который мы хотели бы вести, в этой ситуации не получился.

    Понятно, что мы сделали большую ротацию. В первую очередь, то, что футболисты вышли в таком составе, не значит, что они плохо умеют играть.

    Это значит, что им нужно время, чтобы стать командой. Этого командного духа нам и не хватило.

    По ходу игры мы не уступали, но случилась пара несчастных случаев. Я говорю про удаление и голевой момент. Они привели к тому, что матч выиграли те, кто больше этого хотел.

    В любом случае, поздравляю футбольный клуб "Енисей" с победой. Наверное, она была заслуженной. Желаю им удачного кубкового пути.

    Мы должны были играть лучше. Должны были быть более подвижные. Но нам не хватило определенных качеств.

    Удаление? Мне надо посмотреть, что за карточки были получены. Я не видел эпизодов, не понял, почему карточки были показаны. Но сейчас нет смысла обсуждать то, что было, чего не было в плане карточек или угловых.

    То, что мы в 10-м пропустили гол, после этого решили играть ва-банк, создали несколько хороших моментов.

    В концовке мы были близки к голу. Но так эмоционально мы должны были играть весь матч. Но, видимо, эмоций не хватило, и мы за это были наказаны», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    «Енисей» набрал шесть очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира, «Крылья» имеют три очка в активе.

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