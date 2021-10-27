Крыховяк: Николич не чувствовал поддержки от Рангника

Полузащитник «Краснодара»высказался о своем бывшем тренереи руководителе по развитию «Локомотива»

«Впервые увидел Рангника в "Локомотиве" на сборах в Австрии летом. Он просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

Как Николич и Рангник контактировали между собой? Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.

Мне кажется, он [Рангник] хотел своего тренера. Думаю, Николич очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать.

Тренеру тяжело работать в такой ситуации», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

42-летний Николич покинул «Локомотив» 5 октября 2021 года.