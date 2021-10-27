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    Крыховяк: Николич не чувствовал поддержки от Рангника

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    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о своем бывшем тренере Марко Николиче и руководителе по развитию «Локомотива» Ральфе Рангнике.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Впервые увидел Рангника в "Локомотиве" на сборах в Австрии летом. Он просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

    Как Николич и Рангник контактировали между собой? Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.

    Мне кажется, он [Рангник] хотел своего тренера. Думаю, Николич очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать.

    Тренеру тяжело работать в такой ситуации», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    42-летний Николич покинул «Локомотив» 5 октября 2021 года.

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