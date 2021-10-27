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    Вратарь «Брентфорда» выбыл почти на полгода

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    Новичок английской Премьер-лиги «Брентфорд» остался без своего основного голкипера Давида Райи.

    Давид Райя
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    Давид Райя

    На последних минутах поединка против «Лестера» (1:2) 26-летний испанец столкнулся с форвардом Айозе Пересом и получил травму колена. Без футбола он будет оставаться в течение 4-5 месяцев.

    «Давид, к сожалению, получил травму задней крестообразной связки левого колена. Проблема потребует длительного времени для восстановления.

    Положительно то, что этот тип травм обычно хорошо заживает без хирургического вмешательства. Давид уже начал использовать скобу, специально разработанную для облегчения этого процесса», — говорится в заявлении «пчел».

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