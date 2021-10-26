Гол Ибрагимовича принес сборной Германии победу над Россией

Юношеская сборнаяпроиграла командев мини-турнире первого отборочного раунда к чемпионату Европы до 17 лет.

Встреча завершилась в пользу немцев со счетом 2:1.

В составе российской команды единственный мяч забил Алексей Барановский на 25-й минуте. У немцев отличились Нельсон Вейпер (73-я минута) и Арийон Ибрагимович (86).

По итогам мини-турнира немцы набрали девять очков и стали первыми, россияне с шестью очками заняли второе место. На третьей позиции расположилась хозяйка турнира Румыния, а сборная Сан-Марино замкнула квартет.