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    «Тяжело на душе». Джикия высказался после сокрушительного поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Футбол Спартак Зенит
    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал крупное поражение от «Зенита» в 12-туре чемпионата России.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Спартак» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурга со счетом 1:7.

    «Хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли нас поддержать. Такой результат неприемлем для "Спартака".

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    • На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

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