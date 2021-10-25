«Тяжело на душе». Джикия высказался после сокрушительного поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Спартак» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурга со счетом 1:7.
«Хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли нас поддержать. Такой результат неприемлем для "Спартака".
На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».
Обращение капитана после непростого вечера в Санкт-Петербурге.#ЗенитСпартак pic.twitter.com/jTX1oYQPzf— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 24, 2021