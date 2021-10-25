«Тяжело на душе». Джикия высказался после сокрушительного поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Капитан «Спартака»прокомментировал крупное поражение отв 12-туре чемпионата России.

«Спартак» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурга со счетом 1:7.

«Хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли нас поддержать. Такой результат неприемлем для "Спартака".

На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».