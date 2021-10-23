«Нефтехимик» — «Текстильщик»: счет матча 3:1, обзор голов

Нижнекамскийодержал победу над ивановскимв домашнем матче 19-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1.

У победителей хет-трик оформил Александр Юшин, отличившись на 18-й, 32-й и 34-й минутах.

Гости ответили точным ударом Александра Шленкина (90).

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Текстильщик Иваново 3:1 Голы: 1:0 Aleksandr Yushin (18'), 2:0 Aleksandr Yushin (32'), 3:0 Aleksandr Yushin (34'), 3:1 Александр Шленкин (90') Предупреждения: Вадим Стеклов (14'), Вадим Карпов (40'), (71')

В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» поднялся на второе место (36 очков), «Текстильщик» идет 18-м (15 очков).

Лидерство в ФНЛ удерживает «Оренбург», обыгравший на своем поле «СКА-Хабаровск» — 2:0.

По разу с пенальти забили Николай Титков (54) и Алексей Миронов (78).

Футбол. Россия. ФНЛ Оренбург — СКА-Хабаровск 2:0 Голы: 1:0 Nikolay Titkov (пенальти) (52'), 2:0 Aleksey Mironov (пенальти) (77') Предупреждения: Nikolay Titkov (10'), Роман Мануйлов (20'), Vladis Emmerson (52'), Андрей Малых (73'), Абдулайе Диалло (80'), Александр Эктов (88')

«Оренбург» набрал 41 очко, «СКА-Хабаровск» расположился на шестой строчке (31 очко).