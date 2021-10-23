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    «Нефтехимик» поднялся на второе место в ФНЛ

    «Нефтехимик» — «Текстильщик»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над ивановским «Текстильщиком» в домашнем матче 19-го тура первенства ФНЛ.

    «Нефтехимик» — «Текстильщик»
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    «Нефтехимик» — «Текстильщик»

    Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1.

    У победителей хет-трик оформил Александр Юшин, отличившись на 18-й, 32-й и 34-й минутах.

    Гости ответили точным ударом Александра Шленкина (90).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Текстильщик Иваново 3:1
    Голы: 1:0 Aleksandr Yushin (18'), 2:0 Aleksandr Yushin (32'), 3:0 Aleksandr Yushin (34'), 3:1 Александр Шленкин (90') Предупреждения: Вадим Стеклов (14'), Вадим Карпов (40'), (71')

    В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» поднялся на второе место (36 очков), «Текстильщик» идет 18-м (15 очков).

    Лидерство в ФНЛ удерживает «Оренбург», обыгравший на своем поле «СКА-Хабаровск» — 2:0.

    По разу с пенальти забили Николай Титков (54) и Алексей Миронов (78).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Оренбург — СКА-Хабаровск 2:0
    Голы: 1:0 Nikolay Titkov (пенальти) (52'), 2:0 Aleksey Mironov (пенальти) (77') Предупреждения: Nikolay Titkov (10'), Роман Мануйлов (20'), Vladis Emmerson (52'), Андрей Малых (73'), Абдулайе Диалло (80'), Александр Эктов (88')

    «Оренбург» набрал 41 очко, «СКА-Хабаровск» расположился на шестой строчке (31 очко).

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