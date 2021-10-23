«Нефтехимик» — «Текстильщик»: счет матча 3:1, обзор голов

«Нефтехимик» — «Текстильщик» Фото: ФК «Нефтехимик»
Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1.
У победителей хет-трик оформил Александр Юшин, отличившись на 18-й, 32-й и 34-й минутах.
Гости ответили точным ударом Александра Шленкина (90).
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Текстильщик Иваново 3:1
Голы: 1:0 Aleksandr Yushin (18'), 2:0 Aleksandr Yushin (32'), 3:0 Aleksandr Yushin (34'), 3:1 Александр Шленкин (90') Предупреждения: Вадим Стеклов (14'), Вадим Карпов (40'), (71')
В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» поднялся на второе место (36 очков), «Текстильщик» идет 18-м (15 очков).
Лидерство в ФНЛ удерживает «Оренбург», обыгравший на своем поле «СКА-Хабаровск» — 2:0.
По разу с пенальти забили Николай Титков (54) и Алексей Миронов (78).
Футбол. Россия. ФНЛ
Оренбург — СКА-Хабаровск 2:0
Голы: 1:0 Nikolay Titkov (пенальти) (52'), 2:0 Aleksey Mironov (пенальти) (77') Предупреждения: Nikolay Titkov (10'), Роман Мануйлов (20'), Vladis Emmerson (52'), Андрей Малых (73'), Абдулайе Диалло (80'), Александр Эктов (88')
«Оренбург» набрал 41 очко, «СКА-Хабаровск» расположился на шестой строчке (31 очко).