ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новый «Камп Ноу»В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу»
  • 23:51
    • «Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче Лиги Европы
  • 00:01
    • «Монако» вырвал победу у ПСВ, «Сосьедад» одолел «Штурм»
  • 23:56
    • «Лион» одержал волевую победу над «Спартой»
  • 23:52
    • «Наполи» выиграл первый матч в Лиге Европы
  • 22:34
    • Кудерметова проиграла Халеп на Кубке Кремля
    Все новости спорта

    «Монако» вырвал победу у ПСВ, «Сосьедад» одолел «Штурм»

    ПСВ — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига Европы ПСВ Монако Футбол Франции Реал Сосьедад Футбол Испании Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Монако» одержал победу над ПСВ в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    ПСВ — «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПСВ — «Монако»

    Встреча группы B, которая прошла в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    На голы Мирона Боадю на 19-й минуте и Софьяна Диопа на 89-й хозяева ответили точным ударом Коди Гакпо на 59-й минуте.

    Российский хавбек «монегасков» Александр Головин не попал в заявку на игру.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    ПСВ — Монако 1:2
    Голы: 0:1 Мирон Боадю (20'), 1:1 Коди Матес Гакпо (59'), 1:2 Софьян Диоп (89') ПСВ: Йоэль Дроммель, Филипп Мвене, Андре Рамальо Силва, Армандо Обиспо, Филипп Макс, Marco van Ginkel, Марио Гётце, Оливье Боскальи, Чуквунонсо Мадуэке (Йорбе Вертессен, 56'), Винисиус (Эран Захави, 87'), Коди Матес Гакпо (Брума, 64') Монако: Мирон Боадю (Виссам Бен-Йеддер, 70'), Орельен Чуаэми, Кевин Фолланд, Caio Henrique, Жеан Лукас (Софьян Диоп, 75'), Юссуф Фофана (Элиот Матазо, 69'), Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси (Желсон Мартинш, 74'), Гильермо Марипан, Александр Нюбель Предупреждения: Коди Матес Гакпо (52'), Винисиус (76')

    В другом матче «Реал Сосьедад» в гостях одолел «Штурм» со счетом 1:0 благодаря голу Александера Исака на 68-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Штурм — Реал Сосьедад 0:1
    Гол: 0:1 Александер Исак (69') Штурм: Йорг Зибенхандль, Юсуф Газибегович (Lukas Jaeger, 73'), Давид Аффенгрубер, Грегори Вютрих, Амаду Данте, Андреас Кюн (Никлас Гейрхофер, 66'), Йон Горенц-Станкович, Alexander Prass (Штефан Хирлендер, 38'), Андерсон Ньянгбо (Иван Любич, 66'), Якоб Янтшер, Кельвин Йебоа (Манприт Саркария, 73') Реал Сосьедад: Александер Исак (Хулен Лобете, 76'), Порту Кристиан, Давид Сильва (Александр Сёрлот, 61'), Микель Мерино, Мартин Субименди (Андер Гевара, 19'), Аднан Янузай (Benat Turrientes, 77'), Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 61'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Андони Горосабель (24'), Микель Мерино (26'), Йон Горенц-Станкович (59'), Игор Субельдия (60'), Андер Гевара (65'), Йон Горенц-Станкович (87')

    Группа B: 1. «Монако» — 7 очков, 2. «Реал Сосьедад» — 5, 3. ПСВ — 4, 4. «Штурм» — 0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» снова потеряет очки в матче с «Химками»?
  • «Динамо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Авангард» продолжит идти без поражений?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Арсенал» продлит беспроигрышную серию?
  • «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Текстильщик
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Контавейт — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Соболенко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры