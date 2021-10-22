ПСВ — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы B, которая прошла в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На голы Мирона Боадю на 19-й минуте и Софьяна Диопа на 89-й хозяева ответили точным ударом Коди Гакпо на 59-й минуте.

Российский хавбек «монегасков» Александр Головин не попал в заявку на игру.

Футбол. Лига Европы. Группа B ПСВ — Монако 1:2 Голы: 0:1 Мирон Боадю (20'), 1:1 Коди Матес Гакпо (59'), 1:2 Софьян Диоп (89') ПСВ: Йоэль Дроммель, Филипп Мвене, Андре Рамальо Силва, Армандо Обиспо, Филипп Макс, Marco van Ginkel, Марио Гётце, Оливье Боскальи, Чуквунонсо Мадуэке (Йорбе Вертессен, 56'), Винисиус (Эран Захави, 87'), Коди Матес Гакпо (Брума, 64') Монако: Мирон Боадю (Виссам Бен-Йеддер, 70'), Орельен Чуаэми, Кевин Фолланд, Caio Henrique, Жеан Лукас (Софьян Диоп, 75'), Юссуф Фофана (Элиот Матазо, 69'), Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси (Желсон Мартинш, 74'), Гильермо Марипан, Александр Нюбель Предупреждения: Коди Матес Гакпо (52'), Винисиус (76')

В другом матче «Реал Сосьедад» в гостях одолел «Штурм» со счетом 1:0 благодаря голу Александера Исака на 68-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Группа B Штурм — Реал Сосьедад 0:1 Гол: 0:1 Александер Исак (69') Штурм: Йорг Зибенхандль, Юсуф Газибегович (Lukas Jaeger, 73'), Давид Аффенгрубер, Грегори Вютрих, Амаду Данте, Андреас Кюн (Никлас Гейрхофер, 66'), Йон Горенц-Станкович, Alexander Prass (Штефан Хирлендер, 38'), Андерсон Ньянгбо (Иван Любич, 66'), Якоб Янтшер, Кельвин Йебоа (Манприт Саркария, 73') Реал Сосьедад: Александер Исак (Хулен Лобете, 76'), Порту Кристиан, Давид Сильва (Александр Сёрлот, 61'), Микель Мерино, Мартин Субименди (Андер Гевара, 19'), Аднан Янузай (Benat Turrientes, 77'), Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 61'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Андони Горосабель (24'), Микель Мерино (26'), Йон Горенц-Станкович (59'), Игор Субельдия (60'), Андер Гевара (65'), Йон Горенц-Станкович (87')

Группа B: 1. «Монако» — 7 очков, 2. «Реал Сосьедад» — 5, 3. ПСВ — 4, 4. «Штурм» — 0.