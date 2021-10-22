Марадишвили: «Локомотив» выглядел хорошо, но подвела реализация

Полузащитник «Локомотива»высказался после поражения от «Галатасарая» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Думаю, игра была непростая. Мы выглядели хорошо, но подвела реализация. Это только вторая игра под руководством Маркуса. Думаю, дальше все будет лучше, и мы будем только выигрывать.

Была очень непростая игра, в такой игре все решают микромоменты. Я бы не сказал, что не хватало сил играть все 90 минут, все хорошо готовы физически.

Какой переворотный момент в игре? Момент с голом. Мы начали уже выходить из своих позиций и играть в атаку. Выкладывали все силы, чтобы отыграться», — цитирует Марадишвили Sport24.

«Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.