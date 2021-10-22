Черчесов: Возможно, в будущем «Ювентус» возобновит интерес к Головину

Бывший главный тренер сборной Россиисчитает, что в будущем «Ювентус» может возобновить интерес к полузащитнику «Монако»

«Всем понравился Головин образца 2018 года. Интерес "Ювентуса" к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Конечно, туринцы действовали правильно, проявляя интерес к Александру. Кто знает, возможно, в будущем "Ювентус" возобновит интерес к Головину.

Серия А — очень жесткая и конкурентоспособная лига. Она исторически сложна для российских футболистов. Это также видно на примере Алексея Миранчука. Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне.

Победа итальянцев на чемпионате Европы не случайность. Я очень уважаю итальянский футбол и итальянских тренеров», — приводит слова Черчесова TuttoJuve.

Напомним, сразу после ЧМ-2018 Головин перешел из ЦСКА в «Монако».