Смородская: Миранчук выглядит потерянным, его просто затюкали

Бывший президент «Локомотива»считает, чтонадо уходить из

Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте». В нынешнем сезоне российский футболист провел пять матчей за команду из Бергамо и отдал 1 голевой пас, сыграв всего 155 минут. При этом он не выходил на поле в четырех недавних матчах.

«Я Миранчука в сборной не узнала. Он был очень креативный, мог в одиночку решить судьбу матча. Сейчас он выглядит потерянным. Думаю, что его просто затюкали.

Ему не подходит окружение, не подходит команда. Он тянет европейский уровень. В начале он и забивал больше, и передачи отдавал.

Леша — очень талантливый парень. Такие случаи бывают со спортсменами, яркий тому пример — Николя Анелька. Он поменял 11 клубов, пока не раскрылся в "Челси".

Миранчуку не подходит конкретная обстановка. Когда я смотрела игру сборной с Головиным, я не нашла больших отличий. Головина все время хвалят, а Миранчука тюкают. Но если Леша вернется в Россию — это будет шаг назад», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».