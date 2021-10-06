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    Смородская: Миранчук выглядит потерянным, его просто затюкали

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Алексею Миранчуку надо уходить из «Аталанты».

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте». В нынешнем сезоне российский футболист провел пять матчей за команду из Бергамо и отдал 1 голевой пас, сыграв всего 155 минут. При этом он не выходил на поле в четырех недавних матчах.

    «Я Миранчука в сборной не узнала. Он был очень креативный, мог в одиночку решить судьбу матча. Сейчас он выглядит потерянным. Думаю, что его просто затюкали.

    Ему не подходит окружение, не подходит команда. Он тянет европейский уровень. В начале он и забивал больше, и передачи отдавал.

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    • Леша — очень талантливый парень. Такие случаи бывают со спортсменами, яркий тому пример — Николя Анелька. Он поменял 11 клубов, пока не раскрылся в "Челси".

    Миранчуку не подходит конкретная обстановка. Когда я смотрела игру сборной с Головиным, я не нашла больших отличий. Головина все время хвалят, а Миранчука тюкают. Но если Леша вернется в Россию — это будет шаг назад», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

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