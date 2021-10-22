Бабел: Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился

Нападающий «Галатасарая»прокомментировал победу над(1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился. Отыграть вничью в таком непростом месте — это неплохо, тем более что мы бы все равно оставались на верхней позиции в группе.

Но победа делает наше положение еще лучше — спасибо заменам, вовремя сделанным нашим главным тренером.

Очень рад, что мы смогли набрать три очка в этом матче. Он не был легким. Результат, которого мы достигли, очень поможет нам в будущем.

Впереди два домашних матча подряд. Обычно игры дома — это преимущество», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле.