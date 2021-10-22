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    Бабел: Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился

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    Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Райан Бабел
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    Райан Бабел

    «Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился. Отыграть вничью в таком непростом месте — это неплохо, тем более что мы бы все равно оставались на верхней позиции в группе.

    Но победа делает наше положение еще лучше — спасибо заменам, вовремя сделанным нашим главным тренером.

    Очень рад, что мы смогли набрать три очка в этом матче. Он не был легким. Результат, которого мы достигли, очень поможет нам в будущем.

    Впереди два домашних матча подряд. Обычно игры дома — это преимущество», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

    В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле.

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