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    Сульшер: У «МЮ» есть традиция переворачивать матчи

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о домашней победе над «Аталантой» (3:2) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер

    «Болельщики — важная часть этого клуба. Их песни, их вера подстегивали игроков. Вот что бывает, когда ты поддерживаешь "МЮ" в Лиге чемпионов. Думаю, мы были хороши и в первом тайме. Но у соперника два момента — два гола. Чтобы спастись, нужно было срочно прекратить это.У клуба есть традиция переворачивать матчи. Мы не переставали верить и продолжали работать.

    Давайте не будем относиться к футболистам "МЮ" неуважительно. Все они понимают, что они самые везучие люди на свете, ведь они в "МЮ". Сегодня они счастливы потому, что играют за "МЮ". Это мечта миллионов мальчиков и девочек.

    В перерыве я сказал, что надо сделать все, чтобы забить следующий гол, потому что тогда мы сможем победить. Я был в значительной степени уверен, что мы победим, если больше не пропустим. Надо было лишь использовать возможности», — цитирует Сульшера BT Sport.

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