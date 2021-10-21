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    «Наполи» выиграл первый матч в Лиге Европы

    «Наполи» — «Легия»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Наполи» одержал победу над «Легией» в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы C, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 3:0.

    Хозяева вышли вперед на 76-й минуте, когда Лоренцо Инсинье пробил под перекладину с линии штрафной после фланговой передачи Маттео Политано.

    Спустя еще четыре минуты отличился Виктор Осимхен, который с угла штрафной точно пробил низом.

    Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Политано.

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Наполи — Легия 2:0
    Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (76'), 2:0 Виктор Осимхен (80') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас (Маттео Политано, 72'), Калиду Кулибали, Жуан Жесус, Андре Франк Замбо Ангисса (Фабиан, 57'), Диего Демме, Элиф Элмас, Ирвин Лосано (Виктор Осимхен, 57'), Дрис Мертенс (Андреа Петанья, 72'), Лоренцо Инсинье (Амир Ррахмани, 81') Легия: Ernest Muci (Махир Эмрели, 71'), Рафаэл Лопеш (Бартош Слиш, 59'), Филип Младенович, Лукиньяс (Лирим Кастрати, 71'), Андре Мартинш (Игорь Харатин, 77'), Жозуэ, Маттиас Юханссон, Майк Навроцкий, Матеуш Ветеска, Артур Енджейчик, Cezary Miszta Предупреждения: Жуан Жесус (13'), Костас Манолас (44'), Маттиас Юханссон (73')

    Группа C: 1. «Легия» — 6 очков, 2. «Наполи» — 4, 3. «Лестер» — 4, 4. «Спартак» — 3.

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