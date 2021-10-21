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    «Бетис» не удержал победный счет в матче с «Байером»

    «Бетис» — «Байер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Бетис» сыграл вничью с «Байером» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Встреча группы G, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

    Первый гол с пенальти на 75-й минуте забил нападающий андалузской команды Борха Иглесиас. «Аптекари» отыгрались спустя семь минут усилиями Роберта Андриха.

    Футбол. Лига Европы. Группа G
    Бетис — Байер 1:1
    Голы: 1:0 Борха Иглесиас (пенальти) (75'), 1:1 Роберт Андрих (82') Бетис: Клаудио Браво, Мартин Монтойя, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Хуан Миранда (Алекс Морено, 46'), Родригес Гидо, Вилльям Карвалью, Хоакин (Диего Лайнес, 46'), Набиль Фекир (Серхио Каналес, 64'), Айтор Руйбаль (Хуанми, 71'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 85') Байер: Лукас Аларио (Патрик Шик, 69'), Мусса Диаби (Эксекиэль Паласиос, 90'), Амин Адли (Флориан Вирц, 69'), Карим Беллараби (Паулинью, 76'), Керем Демирбай, Роберт Андрих, Piero Hincapie (Митчел Баккер, 76'), Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Жереми Фримпонг, Лукаш Градецки Предупреждения: Хуан Миранда (10'), Лукас Аларио (50'), Эдмон Тапсоба (62'), Херман Песселья (71'), Piero Hincapie (71'), Мусса Диаби (86')

    В следующем туре команды сыграют в Леверкузене 4 ноября.

    Группа G: 1. «Байер» — 7 очков, 2. «Бетис» — 7, 3. «Селтик» — 3, 4. «Ференцварош» — 3.

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