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    Россия потеряла одну позицию в рейтинге УЕФА

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    Россия опустилась с девятого на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Зенит» может вернуть Россию на девятое место в рейтинге УЕФА
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    «Зенит» может вернуть Россию на девятое место в рейтинге УЕФА

    В обновленном рейтинге Россию обошла Шотландия. Это случилось после домашней победы «Селтика» над венгерским «Ференцварошем» в матче Лиги Европы.

    Шотландия набрала 31,700 балла, в активе России — 31,682 балла.

    На 11-м месте находится Украина, в активе которой 30,600 балла.

    Россия может вернуть себе девятое место в рейтинге УЕФА уже на этой неделе. Для этого «Зениту», который вечером 20 октября принимает у себя дома «Ювентус» в Лиге чемпионов, или московскому «Спартаку», который встретится с «Лестером» в Лиге Европы, достаточно будет сыграть вничью.

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