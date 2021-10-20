Россия потеряла одну позицию в рейтинге УЕФА

опустилась с девятого на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

В обновленном рейтинге Россию обошла Шотландия. Это случилось после домашней победы «Селтика» над венгерским «Ференцварошем» в матче Лиги Европы.

Шотландия набрала 31,700 балла, в активе России — 31,682 балла.

На 11-м месте находится Украина, в активе которой 30,600 балла.

Россия может вернуть себе девятое место в рейтинге УЕФА уже на этой неделе. Для этого «Зениту», который вечером 20 октября принимает у себя дома «Ювентус» в Лиге чемпионов, или московскому «Спартаку», который встретится с «Лестером» в Лиге Европы, достаточно будет сыграть вничью.