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    Юношеская сборная России обыграла Румынию в отборе Евро-2022

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Румынии
    Юношеская сборная России одержала победу над сверстниками из Румынии (2:0) в стартовом матче первого отборочного раунда Чемпионата Европы-2021/22 (U-17).

    Сборная России
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    Сборная России

    На 22-й минуте Вадим Раков, убежав к воротам хозяев, первым успел к мячу и вынудил голкипера соперника совершить фол последней надежды.

    Судья удалил капитана хозяев Влада Рафаилу, оставив сборную Румынии в меньшинстве.

    Счет на 38-й минуте открыл зенитовский полузащитник Данила Козлов, сыгравший на добивании.

    А в компенсированное время все вопросы о победителе снял спартаковский нападающий Александр Комиссаров.

    Евро-2022. Отборочный турнир
    Румыния — Россия 0:2 (0:1)
    Голы: Козлов, 38 (0:1). Комиссаров, 90+3 (0:2)Россия: Веселов, Рожков (Шиленок, 46), Дворников, Щетинин (к), Иванников, Козлов, Лобов, Раков, Калайда (Макаров, 70), Барановский (Назаренко, 61), Глебов (Комиссаров, 46)Румыния: Рафаила (к), Хорсия (Д. Нистор, 66), Бадеску, Борца, Тудосе, Айонеи, Бану (Стефанеску, 66), Сали (Нистор, 66), Танаса, Мазилу (Карагеа, 56), Мельничиуч (Бецзе Мате, 24)Предупреждения: Рожков, 44. Бадеску, 89Удаление: Рафаила, 22

    В другой встрече группы 6 Германия разгромила Сан-Марино со счетом 11:0.

    Следующий матч команда Владимира Волчека проведет в субботу, 23 октября, со сборной Германии.

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