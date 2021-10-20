Юношеская сборная России обыграла Румынию в отборе Евро-2022

Сборная России Фото: РФС
На 22-й минуте Вадим Раков, убежав к воротам хозяев, первым успел к мячу и вынудил голкипера соперника совершить фол последней надежды.
Судья удалил капитана хозяев Влада Рафаилу, оставив сборную Румынии в меньшинстве.
Счет на 38-й минуте открыл зенитовский полузащитник Данила Козлов, сыгравший на добивании.
А в компенсированное время все вопросы о победителе снял спартаковский нападающий Александр Комиссаров.
Евро-2022. Отборочный турнир
Румыния — Россия 0:2 (0:1)
Голы: Козлов, 38 (0:1). Комиссаров, 90+3 (0:2)Россия: Веселов, Рожков (Шиленок, 46), Дворников, Щетинин (к), Иванников, Козлов, Лобов, Раков, Калайда (Макаров, 70), Барановский (Назаренко, 61), Глебов (Комиссаров, 46)Румыния: Рафаила (к), Хорсия (Д. Нистор, 66), Бадеску, Борца, Тудосе, Айонеи, Бану (Стефанеску, 66), Сали (Нистор, 66), Танаса, Мазилу (Карагеа, 56), Мельничиуч (Бецзе Мате, 24)Предупреждения: Рожков, 44. Бадеску, 89Удаление: Рафаила, 22
В другой встрече группы 6 Германия разгромила Сан-Марино со счетом 11:0.
Следующий матч команда Владимира Волчека проведет в субботу, 23 октября, со сборной Германии.