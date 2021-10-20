Юношеская сборная России обыграла Румынию в отборе Евро-2022

одержала победу над сверстниками из(2:0) в стартовом матче первого отборочного раунда Чемпионата Европы-2021/22 (U-17).

На 22-й минуте Вадим Раков, убежав к воротам хозяев, первым успел к мячу и вынудил голкипера соперника совершить фол последней надежды.

Судья удалил капитана хозяев Влада Рафаилу, оставив сборную Румынии в меньшинстве.

Счет на 38-й минуте открыл зенитовский полузащитник Данила Козлов, сыгравший на добивании.

А в компенсированное время все вопросы о победителе снял спартаковский нападающий Александр Комиссаров.

Евро-2022. Отборочный турнир Румыния — Россия 0:2 (0:1) Голы: Козлов, 38 (0:1). Комиссаров, 90+3 (0:2)Россия: Веселов, Рожков (Шиленок, 46), Дворников, Щетинин (к), Иванников, Козлов, Лобов, Раков, Калайда (Макаров, 70), Барановский (Назаренко, 61), Глебов (Комиссаров, 46)Румыния: Рафаила (к), Хорсия (Д. Нистор, 66), Бадеску, Борца, Тудосе, Айонеи, Бану (Стефанеску, 66), Сали (Нистор, 66), Танаса, Мазилу (Карагеа, 56), Мельничиуч (Бецзе Мате, 24)Предупреждения: Рожков, 44. Бадеску, 89Удаление: Рафаила, 22

В другой встрече группы 6 Германия разгромила Сан-Марино со счетом 11:0.

Следующий матч команда Владимира Волчека проведет в субботу, 23 октября, со сборной Германии.