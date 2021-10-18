Анчелотти о матче с «Шахтером»: Мы уверены в себе

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал предстоящий матч с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой. Мы уверены в себе. У нас очень важные матчи и против "Шахтера", и против "Барселоны" в чемпионате.

Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но нужно возвращаться на уровень, который был раньше.

Менди может завтра выйти как в старте, так и на замену. Для нас его возвращение хорошая новость, потому что он может играть на левом фланге защиты, где ранее приходилось действовать Гутьерресу», — цитирует Анчелотти Tribuna.com.

«Реал» сыграет с «Шахтером» 19 октября. Начало в 22:00 мск. Прочитать прогнозы на матч можно здесь и здесь.