Во вторник, 19 октября, донецкий «Шахтер» на своем поле примет мадридский «Реал» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D, которая пройдет в Киеве, начнется в 22:00 по московскому времени. «Шахтер» Д — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» занимает четвертое место в турнирной таблице группы D, набрав всего 1 балл.

В первом туре группового этапа «горняки» в гостях потерпели поражение от «Шерифа» (0:2), а во втором у себя дома разошлись миром с «Интером» (0:0).

В октябрьских матчах украинской Премьер-лиги подопечные Роберто Де Дзерби сыграли вничью с киевским «Динамо» (0:0) и разгромили «Зарю» (6:1). «Шахтер» идет вторым в чемпионате Украины, отставая от «сине-белых» на 3 очка.

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После травмы у «Шахтера» восстанавливаются Лассина Траоре и Жуниор Мораес.

«Реал»

Мадридский «Реал» расположился на второй строчке в турнирной таблице группы D с 3 набранными очками.

«Сливочные» стартовали в групповом этапе с победы над «Интером» (1:0), после чего сенсационно уступили «Шерифу» (1:2).

В единственном октябрьском матче команда Карло Анчелотти потерпела поражение от «Эспаньола» (1:2) и пропустила на первое место в таблице Примеры «Реал Сосьедад», который при этом провел на одну встречу больше.

Среди травмированных у «Реала» значатся Эден Азар, Марко Асенсио, Гарет Бейл, Мариано Диас, Эдуардо Камавинга, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Дани Себальос.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.57, победа «Шахтера» — 5.80, ничья — 4.40.

В прошлом сезоне команды уже встречались в рамках Лиги чемпионов. Тогда «горнякам» удалось дважды обыграть мадридцев, но в этот раз на подобное рассчитывать сложно.

Да, «Реал» все еще не так стабилен, как в лучшие времена, но он находится среди лидеров Примеры и не так страдает от пандемии, как та же «Барселона».

Поражение от «Шерифа»? Команде Анчелотти просто не повезло. Она не показала свою лучшую игру, однако больше атаковала, вынуждая молдавский коллектив отдавать все силы в обороне.

Что касается «Шахтера», то он не впечатлил ни игрой против «Шерифа», ни игрой против «Интера», поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.93.