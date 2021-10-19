ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» «Ньюкасл» провел первый матч при новых владельцах«Ньюкаслу» нужно еще много времени Уле Гуннар СульшерСульшер снова под давлением. Коллективные ошибки привели к поражению от «Лестера»
  • 12:14
    • Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером
  • 13:04
    • Веснина снялась с Кубка Кремля
  • 12:39
    • Жамнов рассказал о роли Знарка в сборной России
  • 11:55
    • Карасев будет работать на матче ЛЧ «Янг Бойз» — «Вильярреал»
  • 11:08
    • Газинский и Вандерсон больше не сыграют за «Краснодар» в этом году
  • 10:29
    • «ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро
  • 23:54
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»
    Все новости спорта

    «Шахтер» с «Реалом» начнут забивать незамедлительно?

    «Шахтер» Д — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов 19 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Шахтер» Д — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 19 Октября 2021 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
    •

    «Шахтер» Д

    Роберто Де Дзерби уже перестроил донецкую команду. «Горняки» смотрятся куда выгоднее, чем в прошлом сезоне.

    В минувшем туре своего чемпионата «Шахтер» Д уверенно одолел «Зарю» (6:1). Правда, «горняки» все же отстают от киевского «Динамо» на три очка.

    Серьезно травмировался наконечник атак команды Лассина Траоре. Скорее всего, его заменит Педринью, да и молодой Даниило Сикан может получить игровое время.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Прошлогодние успехи в матчах со «сливочными» не должны расхолодить дончан. Тем паче, сейчас «Шахтер» замыкает турнирную таблицу группы D.

    «Реал» Мадрид

    Мадридцы стабильностью не блещут. Да, стартовый поединок в Лиге чемпионов «сливочные» выиграли у «Интера», но затем оглушительно уступили «Шерифу».

    Нет сомнений, что на этот турнир у королевского клуба традиционно высшие цели. Даже несмотря на отсутствия нескольких травмированных игроков, «Реал» — фаворит своего квартета.

  • «Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз
  • Левандовски, Месси или...?
  • 15/10/2021

    • «Реал» Мадрид едет в Киев мстить за прошлогодние неудачи. Атака во главе с Каримом Бензема явно будет настроена на гол с первых минут встречи.

    Наверняка свое веское слово скажет и Лука Модрич. Да и вообще, пора бы мадридскому суперклубу отрываться от конкурентов!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.59, на ничью за 4.48, а на «Шахтер» Д — за 5.70.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева сейчас находятся в блестящих кондициях, однако не радуют в Лиге чемпионов.

    Мадридцам не хватает стабильности, да и погодные условия для гостей будут непривычными.

    Обе команды будут искать счастья в атаках, причем с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джумхур — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гаске — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Черноморец — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.13
  • Прогноз на матч Ним — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шахтер» Д — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. «Шахтер» с «Реалом» начнут забивать незамедлительно?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры