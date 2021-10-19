«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Шахтер» Д — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

Роберто Де Дзерби уже перестроил донецкую команду. «Горняки» смотрятся куда выгоднее, чем в прошлом сезоне.

В минувшем туре своего чемпионата «Шахтер» Д уверенно одолел «Зарю» (6:1). Правда, «горняки» все же отстают от киевского «Динамо» на три очка.

Серьезно травмировался наконечник атак команды Лассина Траоре. Скорее всего, его заменит Педринью, да и молодой Даниило Сикан может получить игровое время.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Прошлогодние успехи в матчах со «сливочными» не должны расхолодить дончан. Тем паче, сейчас «Шахтер» замыкает турнирную таблицу группы D.

«Реал» Мадрид

Мадридцы стабильностью не блещут. Да, стартовый поединок в Лиге чемпионов «сливочные» выиграли у «Интера», но затем оглушительно уступили «Шерифу».

Нет сомнений, что на этот турнир у королевского клуба традиционно высшие цели. Даже несмотря на отсутствия нескольких травмированных игроков, «Реал» — фаворит своего квартета.

«Реал» Мадрид едет в Киев мстить за прошлогодние неудачи. Атака во главе с Каримом Бензема явно будет настроена на гол с первых минут встречи.

Наверняка свое веское слово скажет и Лука Модрич. Да и вообще, пора бы мадридскому суперклубу отрываться от конкурентов!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.59, на ничью за 4.48, а на «Шахтер» Д — за 5.70.

Хозяева сейчас находятся в блестящих кондициях , однако не радуют в Лиге чемпионов.

Мадридцам не хватает стабильности, да и погодные условия для гостей будут непривычными.

Обе команды будут искать счастья в атаках, причем с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.