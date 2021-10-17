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    Пиоли: «Милан» проявил характер в матче с «Вероной»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 8-го тура Серии А с «Вероной» (3:2).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Пришлось помучиться, это правда. С самого начала было тяжело, но парни проявили характер. "Верона" была сильнее в первом тайме, выигрывала единоборства, действовала интенсивнее. У нее было больше опасных моментов.

    Нам нужно было прибавлять, и я увидел в перерыве, что команда верит в себя. А потом мы увидели, насколько она зрелая. Зрелость и стабильность — вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами.

    Мы получили доказательство тому, что клуб собрал крепкий состав, ведь даже при таком количестве потерь я смог выпустить команду, которая сумела побороться. Это очень важная победа и заслуженные три очка», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    Команда Стефано Пиоли вышла на первое место в таблице Серии А, набрав 22 очка.

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