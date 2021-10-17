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    Енисей — Краснодар-2 прямая трансляция 17.10.2021, смотреть онлайн

    Енисей — Краснодар-2: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Футбол ФНЛ Енисей Краснодар-2 Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 13:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Енисей» — «Краснодар-2» в очередном туре ФНЛ.

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    В турнирной таблице «Енисей» занимает 16 место с 19 очками, «Краснодар-2» — 14 место с 20 очками.

    Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Енисей» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Енисей»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Енисей — Краснодар-2.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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